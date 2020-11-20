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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أول ظهور لـ صلاح والنني على متن طائرة خاصة إلى لندن (صور)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:31 م
صلاح والنني
صلاح والنني
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تداول رواد موقع "إنستجرام" صورا وفيديو لكل من محمد صلاح المحترف في فريق ليفربول، ومحمد الننى المحترف في أرسنال، خلال تواجدهما على متن الطائرة خلال سفرهما إلى العاصمة البريطانية لندن.

وظهر النجم محمد صلاح على متن الطائرة مرتديا كمامة جالسا أمام اللاب توب، أما محمد الننى كان مبتسما في الفيديو.

وكان كل من محمد صلاح ومحمد الننى غادرا اليوم متجهين إلى لندن على متن طائرة خاصة، وقال اتحاد الكرة فى بيان له: "فى إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا اليوم من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا، والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".
أول ظهور لـ صلاح والنني على متن طائرة خاصة إلى لندن (صور)
أول ظهور لـ صلاح والنني على متن طائرة خاصة إلى لندن (صور)
أول ظهور لـ صلاح والنني على متن طائرة خاصة إلى لندن (صور)
أول ظهور لـ صلاح والنني على متن طائرة خاصة إلى لندن (صور)

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أول ظهور لـ صلاح والنني على متن طائرة خاصة إلى لندن (صور)

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