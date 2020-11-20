«الزراعة» تنظم تدريبًا حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش

ينظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" بمحافظة سوهاج خلال الفترة من ٢٢-٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠.وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن هذه الدورات تأتي بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.وأضاف مدير المعمل أن هذه الدورة تهدف لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بمشاكل الحشائش والخسائر التى تحدثها للإنتاج الزراعى والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.وأشار الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، إن هذه الدورة ستتناول موضوعات عدة منها أهم الحشائش المنتشرة في المحاصيل المختلفة والخسائر التى تحدثها للانتاج الزراعي، آلات الرش المستخدمة فى رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش كذلك أهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش فى المحاصيل المختلفة والموصى بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لافتا إلى أنه سيحاضر في الدورة نخبة متميزة من الباحثين من المعمل وتهدف لتدريب ٣٠ متدربا من المهندسين الزراعيين والمزارعين من مديرية الزراعة بسوهاج.