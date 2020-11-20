تعطيل العمل بمرافق الإسكندرية غدًا.. والمحافظ يحذر المواطنين من الخروج

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل غدا السبت بجميع المرافق الحكومية عدا المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ.وحذر المحافظ المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لا بد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.