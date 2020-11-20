آخرهم «عقاب السعفاء».. طيور وحيوانات تمكنت وزارة البيئة من إنقاذها

"صقر شاهين"

"سلحفاة خضراء"

"النسر الأسمر"

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على نجاح محميات جنوب سيناء فى إنقاذ وإعادة إطلاق طائر عقاب من نوع السعفاء الكبرى ويسمي كذلك بالعقاب المرقط الكبير وهو ينتمي لفصيلة الجوارح البازية ويطلق عليه بالإنجليزية Greater Spotted Eagle حيث يعد من الطيور الجارحة والمعرضة لخطر الانقراض طبقا لقائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN للأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من القطاع الخاص والسياحى.لم يكن طائر السعفاء الكبرى أول الطيور التي تمكنت وزارة البيئة من إنقاذه، بل أنقذت العديد، تستعرض "الدستور" طيور تمكنت وزارة البيئة من إنقاذها خلال عام.تمكنت محميات البحر الأحمر بوزارة البيئة من إحباط تهريب صقر شاهين، وقامت بتشكيل لجنة من محمية وادى الجمال لمعاينة الصقر وبيان نوعه، اتضح أنه صقر شاهين والذى يعد أحد الأنواع المهددة بخطر الانقراض والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها، وقد تم إجراء كافة القياسات العلمية عليه لبيان حالته الصحية ونوعه حيث تبين أنه ذكر بالغ من نوع Falco peregrinus ويحتاح للرعاية.نجحت وزارة البيئة من خلال إدارة محمية أشتوم الجميل في إعادة إطلاق سلحفاة بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ البحر المتوسط، بقيام أحد المحال التجارية بمدينة دمياط الجديدة بعرض سلحفاة بحرية للبيع.نجحت وزارة البيئة من خلال محمية أبوجالوم فى إنقاذ نسر من نوع جريفون: (Griffon Vulture)‏ و(الاسم العلمي: Gyps fulvus) ويسمي كذلك بالنسر الأسمر، والذي يعد من أكبر الطيور الجارحة بحيازة أحد المواطنين بالمخالفة للقانون، بالتعاون مع مجلس المدينة وقسم شرطة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدنى وحقوق الحيوان.