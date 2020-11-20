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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المهندسين لتكريم أوائل الشهادات (صور)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:52 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاحتفالية التي نظمتها نقابة المهندسين بالمحافظة؛ لتكريم أوائل الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراه من أبناء أعضاء نقابة المهندسين ببورسعيد.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للمتفوقين متمنيًا للجميع التوفيق في دراستهم وحياتهم العملية، والحفاظ على نجاحهم وأكد لهم بأن الحفاظ على القمة يحتاج مجهودا أكثر.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، والدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ.

وأكد المحافظ أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات التنموية والخدمية واللوجستية والقومية، مشيرا إلى أن المحافظة حظيت بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية أبرزها منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي ومشروعات شرق بورسعيد وحقل ظهر.
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المهندسين لتكريم أوائل الشهادات (صور)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المهندسين لتكريم أوائل الشهادات (صور)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المهندسين لتكريم أوائل الشهادات (صور)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المهندسين لتكريم أوائل الشهادات (صور)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المهندسين لتكريم أوائل الشهادات (صور)
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية المهندسين لتكريم أوائل الشهادات (صور)

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