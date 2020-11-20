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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

براتب 3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 575 فرصة عمل جديدة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:56 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 575 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الأمن والحراسة بالقاهرة، وذلك براتب يصل إلى 3000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 15 مشرف أمن ببرج العرب، براتب 3000 جنيه، و50 فرد أمن ببرج العرب، براتب 2500 جنيه.

وتتميز تلك الوظائف بتوفير سكن، ووجبات.

كما تحتاج الشركة 50 فرد أمن بالتجمع الخامس والأول، براتب 2900 جنيه، و50 فرد أمن بمدينة السادات، على أن تتوافر في تلك الوظائف سكن ووجبات.

كما تطلب الشركة، 50 فرد أمن بالسادس من أكتوبر، على أن يتم توفير انتقالات، وسكن، وأيضا 50 فرد أمن بالعاشر من رمضان، على أن يتم توفير وجبات، وانتقالات، والعمل 8 ساعات.

كما تتوافر 50 فرصة عمل لأفراد أمن بالسيدة زينب، وسعد زغلول، و50 فرد أمن بالصالحية، على أن يتم توفير انتقالات، وسكن، وذلك براتب 2500 جنيه.

كما تطلب الشركة، 50 فرد أمن بالعبور، على أن يتم توفير انتقالات وسكن، وذلك براتب 2300 جنيه، وأيضا 50 فرد أمن بالشيخ زايد، براتب 2800 جنيه، و50 فرد أمن بسفارة بالمعادي، براتب 2400 جنيه، و50 فرد أمن آخرين بالسفارة براتب 3000 جنيه، وأيضا 10 عاملة بوفيه، وذلك بمقر الشركة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2221673، أو 2221522، أو 0482222283، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثانية، كفور الرمل، المنوفية.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة بالعمل 8 ساعات، وتوفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وزيادة كل 6 شهور.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01113714156، أو 01060229639، والتواصل مع المدير المسئول عبد الله محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 11 شارع نوبار، بجوار الشبراوي، محطة مترو سعد زغلول.

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