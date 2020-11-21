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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم فى مصر.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 21-11-2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:13 ص
مواد البناء
مواد البناء
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يُقدم «الدستور» أسعار مواد البناء اليوم في مصر وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم السبت 21-11-2020، خلال تعاملات نهاية الأسبوع بالأسواق المحلية.

شهدت أسعار مواد البناء، اليوم السبت، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج عن حجم الطلب.

وأبدى المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، تعجبه من الزيادات الجديدة التي شهدها سعر طن الحديد بواقع 500 جنيه للطن، لافتا إلى أن الأسعار عقب انتهاء مدة عدم البناء والتراخيص ارتفعت أسعار الحديدة 500 جنيه.

وأضاف "الزيني"، أن هناك استقرارًا في أسعار مواد البناء في الأسواق، لافتًا إلى أن أسعار الحديد سجلت 10100 - 10600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10300 - 10800 جنيهًا للطن.

وجاء قرار الحكومة مؤخرًا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وكل عواصم المحافظات، تسبب في خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع ومحاولة البعض للحفاظ على العمالة، كما أن بعض التجار لا تقوم بالشراء حاليًّا نظرًا لعدم وضوح الرؤية وعدم تصريف المنتج.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

زاد سعر الطن بشركة حديد عز إلى 10600 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد شركة بشاى للصلب وحديد المصريين والسويس للصلب إلى 10450 جنيها، تسليم أرض المصنع.

وزاد سعر الطن الى 10600 جنيه وهناك أسعار بـ10450 جنيهًا للطن.

الحديد سعر المصنع 10100-10600 جنيها للطن.

الحديد سعر المستهلك 10300-10800 جنيها للطن.

سعر الأسمنت في السوق المحلي
سجل سعر الأسمنت المسلح 740 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 693 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 713جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 693 جنيهًا للطن، والسويدى 745 جنيهًا للطن، وحلوان 733 جنيهًا للطن، فيما وصل سعر أسمنت مصر بنى سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري695 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 710 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض
وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

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