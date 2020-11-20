رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مع تقدم سحب الأمطار.. ننشر استعدادات البيئة لمواجهة السيول والأمطار

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:56 م
مواجهة السيول والأمطار
مواجهة السيول والأمطار
أريج الجيار
طباعة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لتقدم السحب المنخفضة والمتوسطة اتجاه الشرق يصاحبها سقوط الأمطار على الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، أن الأمطار تمتد حتى تصل إلى الساحل الشرقي بأكمله ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشرقية.

تستعرض "الدستور" استعدادات وزارة البيئة لمواجهة موجة السيول والأمطار على محافظات مصر.

- رفع درجة الاستعداد فى الأفرع الإقليمية للوزارة والمحميات الطبيعية.
- التنسيق مع مركز إدارة الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل المعلومات فى ضوء خطة السيول التى تم إقرارها من مجلس الوزراء.
- تقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتواصل مع مسئولي الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية على مدار الساعة لمواجهة أية طوارئ بالمناطق المذكورة.
- تأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول.
- تحديد المواقع المهددة.
- تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول.
- إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء.
- تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارئ والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة.
- وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة.
- المتابعة مع المنشآت الصناعية والبترولية لضمان عدم حدوث أي تسرب بترولي خلال فترة التعرض للسيول.
- رفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث البحري بالزيت.

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ صلاح والنني على متن طائرة خاصة إلى لندن (صور)

إطلاق نار بأحد المراكز التجارية بالولايات المتحدة

في ساعة واحدة.. مدير مدرسة وزوجته يتوفيان بـ«كورونا» في كفر الشيخ

وزير التعليم يكشف حقيقة إصابته بكورونا

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

متى تصبح زيادة الوزن أمرًا غير مقلق صحيًا؟

العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

غدًا.. إطلاق القمر الصناعي «سنتينل- 6أ» لقياس ارتفاع المحيطات

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

أطفال سيناء فى ضيافة الخديوى إسماعيل بمتحف المركبات الملكية

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

«مطر ناعم في خريف بعيد».. حينما يغرق الشعراء في قطرات تسقط من السماء

«قصة صورة» لنجيب محفوظ تكشف موقفه من الوحدة المصرية السورية