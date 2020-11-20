مع تقدم سحب الأمطار.. ننشر استعدادات البيئة لمواجهة السيول والأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لتقدم السحب المنخفضة والمتوسطة اتجاه الشرق يصاحبها سقوط الأمطار على الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، أن الأمطار تمتد حتى تصل إلى الساحل الشرقي بأكمله ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشرقية.تستعرض "الدستور" استعدادات وزارة البيئة لمواجهة موجة السيول والأمطار على محافظات مصر.- رفع درجة الاستعداد فى الأفرع الإقليمية للوزارة والمحميات الطبيعية.- التنسيق مع مركز إدارة الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل المعلومات فى ضوء خطة السيول التى تم إقرارها من مجلس الوزراء.- تقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتواصل مع مسئولي الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية على مدار الساعة لمواجهة أية طوارئ بالمناطق المذكورة.- تأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول.- تحديد المواقع المهددة.- تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول.- إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء.- تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارئ والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة.- وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة.- المتابعة مع المنشآت الصناعية والبترولية لضمان عدم حدوث أي تسرب بترولي خلال فترة التعرض للسيول.- رفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث البحري بالزيت.