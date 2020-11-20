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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولة كندية تحذر من تسجيل البلاد أكثر من 60 ألف إصابة يومية بكورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:57 م
كورونا
كورونا
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حذرت كبيرة الأطباء الكنديين الدكتورة تيريزا تام، اليوم الجمعة، من أن بلادها قد تشهد ما يزيد على 60 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا الشهر المقبل، في حالة زاد المواطنون من معدلات اتصالهم ببعضهم في موسم الإجازات.

وشددت تام- خلال تقييم الوضع الوبائي لكورونا- على أن هناك "ضرورة ملحة" للسيطرة على الوضع.

وقالت: "يُظهر منحنى الوباء في البلاد أن عدد الحالات قد تجاوزت بكثير مستويات الذروة التي شوهدت خلال الموجة الأولى، يتم الآن الإبلاغ عن حوالي 4800 حالة في المتوسط يوميا، علاوة على ذلك يستمر نمو الوباء بوتيرة سريعة، وتم الإبلاغ عن حوالي 15 في المائة من الحالات اليومية هذا الأسبوع، مقارنة بالسابق.

وعلى المدى القصير، من المتوقع أن تصل إصابات كندا إلى ما بين 366 ألفا و500 و378 ألفا و600 حالة، وما بين 11 ألفا و870 و12 ألفا و120 حالة وفاة، بحلول 30 نوفمبر الجاري.

وتجاوزت شدة الوباء الآن ذروة الإصابات خلال الموجة الأولى من الأزمة الصحية، مما دفع رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إلى مناشدة الكنديين "تشديد إجراءاتهم" والبقاء في المنزل قدر الإمكان.

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