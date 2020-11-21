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السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى السبت 21-11-2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
الدولار
الدولار
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تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد استقرارًا، اليوم السبت الموافق 21-11-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وتمسك الدولار بمكاسبه بصفة عامة إذ قلص المستثمرون توقعاتهم المتفائلة بشأن لقاح "كوفيد-19" الذي من المستبعد أن يمنع شتاء قاتما في أوروبا والولايات المتحدة مع تصاعد الموجة الثانية من الجائحة.

وعالميا ارتفع الدولار، إذ اصطدم تفاؤل واسع النطاق بشأن لقاحات لكوفيد- 19 بالمخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات والمخاطر على تعاف اقتصادي عالمي هش.

وحُوصر الدولار أيضا بين قوتين متعارضتين، إذ تلقى الدعم من عمليات الشراء الساعية لملاذ آمن، بينما تكبحه تكهنات جديدة بشأن تيسير نقدي نوعا ما لتعزيز الاقتصاد.

وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.2 بالمئة ليجري تداوله في أحدث تعاملات عند 1.1833 دولار.

واستقر مؤشر يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من العملات عند 92.55، لكنه قرب أضعف مستوى منذ أغسطس.

أما على المستوى المحلي، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري اليوم 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في حين تراجع سعره إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع في 9 بنوك تجارية بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

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