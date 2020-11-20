عقد بـ2000 دولار.. كواليس مخطط «الإخوان - تركيا» بالاعتماد على كمال الهلباوي

بداية معسكرات الإخوان بالتعاون مع تركيا

كواليس تدريب الإخوان الجدد على عمل التنظيم

تورط كمال الهلباوي الإخواني المنشق، المتحدث السابق باسم الجماعة في الغرب، في مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي، لمعاونة نجم الدين أربكان مؤسس الإسلام السياسي في تركيا، معلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنشر نهج الجماعة حول العالم، ومن ثم وجود أذرع متشعبة لهم، يمكن من خلالها الصعود إلى السلطة.وروى الهلباوي، خلال كتاب «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى الإخوان والرحيل منها في الغرب»، أنه بدأ السفر إلى تركيا مع محمد مهدي عاكف، الذي تولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان في مصر، للعمل في المشاريع التي من شأنها نشر نهج الجماعة، ومحاربة العلمانية في شمال قبرص خلال احتلال تركيا لها، وهو ما يدل على مدى التعاون الوثيق بين التنظيم الإرهابي والنظام التركي منذ البداية الفعلية لمخططهما باقحام الدين في السياسية.وقال إن أربكان كان جهة اتصاله الرئيسية في البلاد، كما أنه تعامل مع أكثر تلاميذ أربكان تفانيًا، ومن بينهم الرئيس الحالي لتركيا، الذي كان طالبا في الحركة خلال ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسفر عن أول معسكر، في عام 1977، في شمال قبرص.وبحسب الكتاب، التقى الهلباوي وعاكف بشكل شخصي برؤوف دنكتاش الرئيس المؤسس للجمهورية التركية في شمال قبرص، وحصلا منه على عقد إيجار مناسب لثماني فيلات في منطقة «كيرينيا»، مدته 99 عاما، على أن تكون أول عشر سنوات مجانية، وبعد ذلك العام نظير 2000 دولار.ووصف الهلباوي المعسكر الذي أقيم بالقرب من «كيرينيا» بأنه كان «ذات حضور جيد»، وهو أحد الأمثلة التي لا حصر لها من الأحداث الممولة جيدًا، والتي جمعت، على مدى الخمسين عامًا الماضية، الإسلاميين المخضرمين والناشئين من جميع أنحاء العالم، وساعدت في بناء تنظيم الإخوان عبر شبكة واسعة.واعترف الهلباوي: "كان الحاضرون من بين الناشطين الإسلاميين في السبعينيات، بمن فيهم يوسف ندا كبير ممولي جماعة الإخوان في الغرب، وشركائه في العمل غالب همت، وجمال البرزنجي، وأحمد توتونجي، وهشام الطالب، الثلاثة الأخرين أكراد عراقيين لعبوا أدوارًا قيادية في تأسيس منظمات مختلفة مرتبطة بالإخوان في الولايات المتحدة، والإسلاميون الأتراك البارزون مثل تيميل كارامولا أوغلو".وتابع: "وسائلنا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي لم تكن تقليدية مثل ذهاب الشيوخ لإلقاء محاضرات أو أموال أو ما شابه، ولكن كيفية تدريب الشباب، فكان هؤلاء الشباب قادة المستقبل لشبكة الإخوان، وأفراد مدربين تدريبا جيدا يمكنهم الاعتماد على موارد مالية واسعة واتصالات رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم".وصدر كتاب «الدائرة المغلقة»، في يناير الماضي، للكاتب لورنزو فيدينو مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن الأمريكية.