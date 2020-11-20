رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل أكبر قافلة للمساعدات ينظمها صندوق تحيا مصر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:45 م
قافلة للمساعدات
قافلة للمساعدات
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القافلة المخصصة لمحافظة الغربية والمكونة من عدد ١١ سيارة نقل تحتوي على ٣٠٧٣٩ شنطة مجمدات، ٨٥٥٠ شنطة وجبات، ١١٠٠٠ كرتونة مواد غذائية و٤٥٠٠ بطانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق أكبر قافلة مساعدات للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقب تفقده للقافلة، إلى أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي (مصر الخير - الأورمان - صناع الخير - بنك الطعام - الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة) وستقوم تلك الجمعيات بتوزيع المساعدات على الجمعيات القاعدية بقري محافظة الغربية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

وأوضحت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن هذه القافلة تتم بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات (الحماية الاجتماعية -التنمية الاقتصادية -الرعاية الصحية ) للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تخطي قيمته مليار جنيه على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد بالأمس الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان نتشارك... علشان بكره، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة استعدادًا لفصل الشتاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعايته، وتتكون القافلة من 199 سيارة جامبو، و271 مقطورة تحتوي على مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 200 طن من الدواجن ومليون بطانية.

موضوعات متعلقة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

الصور

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

الأكثر قراءة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

وزير التعليم يكشف حقيقة إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

متى تصبح زيادة الوزن أمرًا غير مقلق صحيًا؟

العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

غدًا.. إطلاق القمر الصناعي «سنتينل- 6أ» لقياس ارتفاع المحيطات

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

أطفال سيناء فى ضيافة الخديوى إسماعيل بمتحف المركبات الملكية

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

«مطر ناعم في خريف بعيد».. حينما يغرق الشعراء في قطرات تسقط من السماء

«قصة صورة» لنجيب محفوظ تكشف موقفه من الوحدة المصرية السورية