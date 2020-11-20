انطلاق حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بقصر ثقافة شرم الشيخ وقبل انطلاق الحفل تم تكريم اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعمه للمهرجان واهتمامه بإقامته وتسلم التكريم بدلا منه أحد مساعديه حيث لم يتمكن من الحضور بسبب انشغاله بحفل الكريسماس.وانطلق حفل الختام بالسلام الوطني وبعد ذلك تم عرض فيديو كليب "مصر بتفتح أبوابها" للمطرب عماد كمال والذي تم تصويره خلال فترة إقامة المهرجان وشارك فيه كل حضور الدورة الخامسة من فنانين ونقاد.كما صعد بعد ذلك كل من مدير عام المهرجان إنجي البسطاوي ورئيس المهرجان مازن الغرباوي والقوا كلمات سريعه عن سعادتهم بنجاح الدورة الخامسة وإقامتها في ظل ظروف صعبة وتمنوا وصول كل ضيوف المهرجان لبلادهم بأمان.