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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم كفر الشيخ» تنعى مدير مدرسة وزوجته توفيا بكورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:57 م
بثينة كشك
بثينة كشك
عمرو الشامي
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تقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بواجب العزاء لأسرة فقيدى تعليم كفر الشيخ، إثر وفاتهما اليوم الجمعة في أحد المستشفيات الخاصة متأثران بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت كشك، إن فريد إبراهيم، مدير مدرسة المرابعين الإبتدائية، وزوجته سلوى كمال، وكيلة مدرسة القنطرة الابتدائية، كانا مصابين بفيروس كورونا ومتواجدين في العزل بأحد المستشفيات الخاصة منذ إصابتهما، وتوفيا معا اليوم الجمعة.

وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تعقيم المدرستين بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

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