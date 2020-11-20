وزير التعليم يكشف حقيقة إصابته بكورونا
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:43 م
ريم محمودطباعة
نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير التعليم، في تدوينة كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الشائعات.. الحمد لله... لست مصابا بكورونا.. وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالأمس، والعمل مستمر ولو كره الكارهون، والله المعين".
وقال وزير التعليم، في تدوينة كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الشائعات.. الحمد لله... لست مصابا بكورونا.. وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالأمس، والعمل مستمر ولو كره الكارهون، والله المعين".