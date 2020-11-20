صناع «الآنسة فرح» يحتفلون بانتهاء التصوير

انتهت الفنانة رانيا يوسف والفنانة أسماء أبو اليزيد من تصوير مسلسل "الآنسة فرح"، الجزء الثاني، بشكل نهائي، حيث كانت المشاهد الأخيرة في منطقة التجمع الخامس، وسط حضور كل صناع المسلسل الذين احتفلوا سويًا بانتهاء التصوير.وكانت قد تصدرت الحلقات الأولى والثانية من المسلسل، قائمة تريند محرك البحث جوجل، بعد بدء عرض أولى حلقات الجزء الثانى الأحد الماضى، على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث احتفل أبطال المسلسل بانطلاق عرض الموسم الثاني السبت الماضى فى سينمات جالاكسى وكايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة.مسلسل "الآنسة فرح"، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.