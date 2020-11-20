تساقط أمطار خفيفة ببعض أنحاء أسيوط

تساقطت أمطار خفيفة في بعض أنحاء محافظة أسيوط وسط إعلان حالة الطوارئ تحسبا لارتفاع معدلات الأمطار ومنعا لتراكم المياه بالشوارع.حيث شهدت منطقة سيد ومدينة أسيوط الجديدة مراكز البداري وساحل سليم والفتح تساقط أمطار خفيفة ومتقطعة وسط انخفاض في درجات الحرارة.هذا وقد أعلنت محافظة أسيوط عن رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المديريات والإدارات المختلفة تحسبا لارتفاع معدلات هطول الأمطار وخوفا من تراكم المياه بالشوارع والميادين.وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع مراكز وأحياء المحافظة وإجراء التجارب العملية لمواجهة السيول، وبخاصة بمناطق الأنفاق وأسفل الكبارى للتأكيد على الجاهزية لمواجهة أي طارئ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الإعاقة بمراكز المحافظة لاستيعاب مياه الأمطار في حالة سقوطها، والتأكيد على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتجهيز المعدات للتعامل مع أية أزمات وإزالة الآثار التي قد تنتج عنها تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على بعض المراكز خلال الأيام القادمة.وأشار محافظ أسيوط أن غرفة ادارة الأزمات والكوارث بالمحافظة منعقدة على مدار الـ 24ساعة طوال أيام الأسبوع للتعامل مع الأحداث الطارئة، حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات على الأرقام التالية (‪2135858‬ 088) وربطها مع غرف عمليات مراكز المحافظة ووحداتها المحلية لسرعة اتخاذ اللازم لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها واطلاع المواطنين على حقيقة الموقف، وكيفية التعامل معه مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.