رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جبهة تحرير تيجراي تطلق صواريخ على إقليم أمهرة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:51 م
صواريخ على إقليم
صواريخ على إقليم أمهرة
وكالات
طباعة
أطلقت القوات المقاتلة في إقليم تيجراي صواريخ على عاصمة إقليم أمهرة الإثيوبي المجاور، الجمعة، ما زاد المخاوف من اتساع رقعة النزاع ليشمل أجزاء أخرى من البلاد غداة إعلان السلطات تقدم قواتها باتّجاه ميكيلي عاصمة الإقليم.

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، حملة عسكرية على منطقة تيغراي الشمالية في الرابع من نوفمبر، بهدف معلن هو الإطاحة بالحزب الحاكم فيها "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي اتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها.

وقتل مئات الأشخاص في النزاع الدائر في ثاني أكبر دولة في إفريقيا لجهة عدد السكان، على ما ذكرت تقارير.. وفر آلاف السكان من القتال والضربات الجوية في تيغراي وعبروا الحدود إلى السودان المجاور.

وأكّد "أبي"، هذا الأسبوع، أنّ العملية العسكرية في مراحلها النهائية.

والخميس، أكد رضوان حسين، المتحدث باسم خلية الأزمة الحكومية التي تتابع تطورات النزاع مع إقليم تيغراي، أنّ قوات الجيش الإثيوبي "تقترب من ميكيلي"، عاصمة الإقليم.

وأعلنت الحكومة الجمعة أنها سيطرت على سلسلة بلدات في تيغراي.. لكن انقطاع الاتصالات عن المنطقة يجعل التحقق من هذه الأنباء أمرا صعبا.

وذكر مسئول في إقليم أمهرة أنّ قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي" أطلقت صواريخ على العاصمة الإقليمية بحر دار، صباح الجمعة.

والأسبوع الفائت، أعلنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" أنها شنت هجمات صاروخية على أسمرة، عاصمة إريتريا المجاورة، التي تتهمها بدعم الجيش الإثيوبي.. وتنفي أديس أبابا وأسمرة هذه الاتهامات.

وأفاد مسئول الاتصالات الإقليمي في أمهرة، جيزاشيو مولونيه، بأنّ "جبهة تحرير شعب تيغراي" أطلقت ثلاثة صواريخ لم تسفر عن إصابات أو أضرار، موضحا أن صاروخين سقطا بالقرب من المطار بينما أصاب الثالث حقل ذرة.

والجمعة، اتهمت الجبهة القوات الحكومية بشن هجوم على جامعة ميكيلي، أسفر عن إصابة عدد غير محدد من الطلاب.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

«يارتني الشنطة».. تعليقات ساخرة على صورة ياسمين صبري الأخيرة

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

الصور

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

الأكثر قراءة

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

انتشال آخر ضحايا عقار الجمرك المُنهار بالإسكندرية

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

إنفوجراف

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

غدًا.. إطلاق القمر الصناعي «سنتينل- 6أ» لقياس ارتفاع المحيطات

متى تصبح زيادة الوزن أمرا غير مقلق صحيًا؟

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لنجيب محفوظ تكشف موقفه من الوحدة المصرية السورية

انطلاق مؤتمر بورسعيد الأدبي لليوم الواحد.. غدًا

بحضور ناشرين.. افتتاح الفرع الثاني من مكتبة أديب بمدينة نصر

صدور ديوان «عن موت سائق الدراجة» عن هيئة الكتاب.. قريبًا