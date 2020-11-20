في ساعة واحدة.. مدير مدرسة وزوجته يتوفيان بـ«كورونا» في كفر الشيخ

شاّء القدر أن يعيش مدير مدرسة وزوجته معًا ويموتا معًا، في وقت واحد ومستشفى واحد إثر إصابتهما بفيروس كورونا، ويتم دفنهما في آن واحد.قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن فريد إبراهيم، مدير مدرسة المرابعين الإبتدائية، وزوجته سلوى كمال، وكيلة مدرسة القنطرة الابتدائية، كانا مصابين بفيروس كورونا ومتواجدين في العزل بأحد المستشفيات الخاصة منذ إصابتهما، وتوفيا معا اليوم الجمعة.وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تعقيم المدرستين بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.