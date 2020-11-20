«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توجيه فريق التدخل السريع بالوزارة للتعامل مع السيدة التي انتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تبيع الترمس تحت المطر، وسميت بـ"سيدة المطر"، و"سيدة الترمس".وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، على الخط الساخن للوزارة ١٦٤٣٩، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.