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سياسي

26 مرشحًا يتنافسون بجولة الإعادة في 4 دوائر بالإسكندرية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:52 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
إسلام نصير
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تنطلق، غدًا، جولة الإعادة لانتخابات البرلمان بمرحلتها الأولى، والمقررة أن تكون أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء، المقبلين من شهر نوفمبر، لتصويت المصريين بالخارج، وأيام الإثنين والثلاثاء من شهر نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.

ويتنافس في جولة الإعادة في محافظة الإسكندرية 26 مرشحًا في 5 دوائر مختلفة، فالدائرة الأولى، وتضم نطاق أقسام شرطة "أول وثاني وثالث المنتزه"، ويتنافس فيها 8 مرشحين هم: "أبو العباس فرحات تركي، ومحمد حسين الحمامي، وأشرف سردينة، وعبد الفتاح يحيى، ومي محمود، ومروة التوني، ومحمد الهواري، ومحمد الجمسي"، للفوز بـ4 مقاعد، بما يرفع احتدام الصراع الانتخابي، أن بينهم 3 نواب حاليين، سيعملون على اختراق العزب والقرى الريفية والمناطق الشعبية.

والدائرة الثانية وتضم نطاق قسمي شرطة "أول وثاني الرمل"، ويغلب عليها الطابع الشعبي، ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليها "أحمد عبد المجيد، ومحمود عسكر، وعلي الدسوقي، مرشحان عن حزب مستقبل وطن، وعفيفي كامل، وعمر الغنيمي، وإلهام المنشاوي"، والـ3 مستقلين وأعضاء بمجلس النواب الحالي، والصراع فيها يحكمه أسلوب الاستنزاف وتكسير العظام، حيث تنافس المنشاوي بمجهودها الذاتي على الأرض.

وتشهد الدائرة الثالثة، وتضم نطاق قسمي شرطة "سيدي جابر وباب شرقي"، ومخصص لها مقعدان، فيتنافس فيها "مجدي الوايلي، حزب الشعب الجمهوري، وأحمد المصري، حزب مستقبل وطن، ومصطفى أبو زهرة، مستقل، وسمير البطيخي، مستقل، والأخير عضو بمجلس النواب الحالي"، وتُعد الدائرة متوسطة المساحة وذات خليط شعبي، وفيها يُمارس الصراع الانتخابي بالوكالة ورأس المال وتصالح أصحاب المصالح، من خلال دعم بعض رجال الأعمال لبعض المرشحين بشكل مُعلن من خلال مسيرات في الشارع.


وأما الدائرة الرابعة، وتضم نطاق أقسام شرطة "محرم بك، وكرموز، ومينا البصل"، وتقع وسط الإسكندرية، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما "محمد جبريل، ومحمود قاسم، وهيثم الحريري، وعمرو كمال"، فالصراع فيها "حضري، ريفي"، وتحكمه القوة على الأرض بالجهود الذاتية كما يسعى "الحريري" النائب الحالي للاحتفاظ بالمقعد، وكذلك النائب "كمال" مرشح حزب الشعب الجمهوري، في مواجهة "جبريل، وقاسم"، مرشحا حزب مستقبل وطن.

ولعل الدائرة الأخيرة، شاسعة المساحة، ومترامية الأطراف، وتضم "الدخيلة والعامرية وبرج العرب" غربًا، فقد حُسِم نصف مقاعدها الـ4 في الجولة الأولى، بينما تجري إعادة بين "محمد عبد الناصر السمالوسي، ومصطفى الطلخاوي، وأحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف" والأول مرشح حزب مستقبل وطن، والأخير أدرج اسمه بحكم قضائي بدلًا من منى حسن، ليصبح لحزب النور مرشحان، وتحكم تحركات الدائرة استمرار الجلسات العرفية بواسطة "العائلات، والقبلية، والعصبية، ورأس المال".

وأظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 174 مرشحا، لتتمثل في نجاح 32 مرشحا فرديا عن 4 محافظات والإعادة لـ220 مرشحا على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا مخصصة للمرحلة الأولى للانتخابات، ويبلغ إجمالى المرشحين في جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردي يتنافسون على 110 مقاعد.

وتشهد محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، إجراء جولة الإعادة للانتخابات مجلس النواب.

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