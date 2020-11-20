مجلس الشيوخ بنيجيريا يعتزم تمرير موازنة 2021 منتصف ديسمبر

أفاد بيان صادر من مكتب رئيس مجلس الشيوخ في نيجيريا أحمد لاوان، الجمعة، أن أعضاء المجلس سيوافقون على خطة إنفاق الدولة لعام 2021 في الأسبوع الثاني من ديسمبر، ومن المرجح أن يتم تمرير مشروع قانون صناعة البترول بحلول الربع الثاني.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيس النيجيري محمدو بوهاري قدم خطة قياسية للإنفاق تبلغ 13.1 تريليون نيرة (34 مليار دولار) الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 21 بالمئة عن نفقات هذا العام.