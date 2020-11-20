رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: 50 سجينًا يواجهون الإعدام في العراق بعد محاكمات جائرة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:40 م
الإعدام
الإعدام
وكالات
طباعة
قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، إن نحو 50 سجينًا في العراق يواجهون احتمال الإعدام يوم الإثنين بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب في محاكمات جائرة.

وحث الخبراء المستقلون حكومة بغداد على الوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية، وأشاروا إلى إعدام 21 سجينا في أكتوبر وبعدها إعدام 21 سجينا في الأسبوع الماضي بسجن الناصرية المركزي المعروف أيضا باسم سجن الحوت.

وقالوا في بيان مشترك إن الموجة "تبدو في إطار خطة أكبر لتنفيذ إعدام كل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام".

وقال الخبراء، إنهم يعتقدون أن نحو 4000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق.

وأضافوا أن ثمة مئات عمليات إعدام وشيكة بعد توقيع أوامر الإعدام.

وقال محققو الأمم المتحدة الذين يركزون على التعذيب والقتل التعسفي وحماية حقوق الإنسان خلال عمليات مكافحة الإرهاب "نحث الحكومة العراقية بشدة على احترام التزاماتها القانونية الدولية والوقف الفوري لخطط أخرى لإعدام السجناء".

وأضافوا أن المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب اتسمت بمخالفات مثيرة للقلق. وقالوا "كثيرا ما يتم حرمان المتهمين من أبسط حقوقهم في الحصول على دفاع مناسب ولا يتم التحقيق في مزاعمهم بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء عمليات الاستجواب".

وبعد إعدام 21 رجلا، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان صدر الأسبوع الماضي السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى.

وقالت إن مكتبها وجد "انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمة العادلة وتمثيلا قانونيا غير فعال واعتمادا مفرطا على الاعترافات ومزاعم تعذيب متكررة".

وأضافت باشليه أن إقامة العدل أساس أي مجتمع ديمقراطي فعال.

موضوعات متعلقة

«الجنة من نصيبى».. قصة إعجاب حساب الفاتيكان بصورة عارضة أزياء مثيرة

صاحبة صورة المطر: «عندي الضغط والسكر وعملت عمليتين في عيني»

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

الصور

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

الأكثر قراءة

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

انتشال آخر ضحايا عقار الجمرك المُنهار بالإسكندرية

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

إنفوجراف

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

غدًا.. إطلاق القمر الصناعي «سنتينل- 6أ» لقياس ارتفاع المحيطات

متى تصبح زيادة الوزن أمرا غير مقلق صحيًا؟

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لنجيب محفوظ تكشف موقفه من الوحدة المصرية السورية

انطلاق مؤتمر بورسعيد الأدبي لليوم الواحد.. غدًا

بحضور ناشرين.. افتتاح الفرع الثاني من مكتبة أديب بمدينة نصر

صدور ديوان «عن موت سائق الدراجة» عن هيئة الكتاب.. قريبًا