مجموعة العشرين: استخدام كل الأدوات لاحتواء جائحة كورونا

تعهدت دول مجموعة العشرين بمواصلة فعل كل شيء ممكن لاحتواء جائحة كوفيد- 19، محذرة مقتطفات من مسودة بيانها الختامي من أن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتا وشديد الضبابية وخاضع لاحتمالات نزول كبيرة.

ومن المقرر أن يصدر قادة الولايات المتحدة والصين وباقي دول مجموعة العشرين بيانا نهائيا بعد اجتماعهم عن بعد غدا السبت.

وأشار القادة في المسودة إلى أن الضرر الأشد لأزمة فيروس كورونا يقع على الفئات الأضعف في المجتمع، وقالوا إن بعض الدول ربما تحتاج مساعدات أكثر من التجميد المؤقت لمدفوعات الديون الرسمية الذي يحل أجله في يونيو 2021.