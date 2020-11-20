رفض عمالي لـ«اللائحة الموحدة».. وقيادات: تخالف قانونيّ العمل والتنظيمات النقابية

أثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام، ردود أفعال غاضبة ورافضة لما جاء بتلك اللائحة، حيث أبدت اللجان النقابية تخوفها من تأكيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على إلغاء الإثابات، والمكافآت، والأجور المتغيرة، وأي حوافز أخرى تدفع حاليا، على أن تستبدل بنسبة 16% من صافي ربح الشركة مقسمة على الموظفين بنسبة 8-10% لقطاعات الإنتاج والمبيعات والتسويق، ونسبة 3-4% للقطاعات الداعمة، ونسبة 3-4% للإدارات العليا، وهو ما فسره النقابيون بأنها سياسة ربط الأجر بالإنتاج، مؤكدين أن هذه السياسية لا يجوز تطبيقها إلا في ظل تنفيذ خطط التطوير بكافة جوانبها، حتى تحقق الشركات الأرباح.وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن اللجان النقابية راجعت المواد التي جاءت باللائحة وأعطت انطباعاتها عنها، وأوجه القصور فيها في مذكرة رسمية لوزير قطاع الأعمال، مؤكدا أنه ليس من المعقول أن توجد لائحة موحدة لعدد من القطاعات المتباينة والمختلفة.وأضاف الجمل لـ"الدستور"، أن وضع اللوائح مرتبط بالمواد الموجودة في القوانين والدستور، ومن ثم كان لا بد من أن تتم مشاركة اللجان النقابية في وضع تلك اللوائح، وليس كما حدث بوضعها اللائحة كاملة من قبل وزارة قطاع الأعمال ثم عرضها على اللجان لإبداء رأيها فيها، مؤكدا أن ذلك مخالف لقانوني العمل والتنظيمات لنقابية.وأكد الجمل، أنه يمكن أن تضع الوزارة بعض الأطر العامة التي تتماشى مع شركات جميع القطاعات، ولكن لا بد من وجود لائحة خاصة داخل كل شركة بما يتناسب مع طبيعة العمل فيها.من جانبه قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن هناك اجتماعا سيتم عقده الأحد المقبل بين قيادات اتحاد العمال، للوقوف على آخر مستجدات اللائحة الموحدة، والوقوف على الإيجابيات الموجودة بها وأوجه القصور فيها، مشيرا إلى أن رؤيتهم تهدف إلى الحفاظ على استقرار العمل، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوزان في علاقات العمل طبقا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية، ومشيرا أن رؤية اللجان النقابية تطالب بمزايا جديدة، مع عدم الانتقاص من الحقوق الموجودة في اللائحة الحالية.فيما أشارت دار الخدمات النقابية في تقرير سابق لها، إلى أنه من أسباب عدم قبول اللائحة هو ما جاء بها بشأن مواعيد العمل والإجازات، حيث نصت المادة 67 من مشروع اللائحة على أن "يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته ومواعيده بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها، على ألا تزيد عن 48 ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة القوانين والقرارات السارية"، كما يحدد قواعد وشروط صرف مقابل تشغيل العاملين لساعات عمل إضافية، ومخالفة ذلك للمادة 80 من قانون العمل فيما تنص عليه من "عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، حيث لا ينبغي وفقًا لهذا القانون ألا تزيد ساعات العمل الأسبوعية في المنشآت الصناعية عن 42 ساعة أسبوعيًا".كما نصت المادة 69 من مشروع اللائحة على أنه "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل عن يوم الراحة الأسبوعية وكذا عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة، ويجوز تشغيل العامل خلالها بأجر مضاعف إذا تطلبت حاجة العمل ذلك أو يمنح العامل أيامًا عوضًا عنها"، ومخالفة ذلك النص أيضًا أحكام المادة 85 من قانون العمل فيما نصت عليه من أنه "إذا وقع التشغيل يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي"، أي أن العامل يستحق حال تشغيله يوم الراحة-أجر اليوم مضاعفًا فضلًا عن يوم راحة آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، فإذا لم يُمنح يوم راحة آخر استحق مثلي أجر اليوم مضافًا لأجره، حيث إن يوم الراحة مدفوع الأجر أصلًا.ونص مشروع اللائحة على أنه "لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بهذه اللائحة إلى سنوات تالية لها إلا في حالة طلب إدارة الشركة باعتماد من العضو المنتدب التنفيذي من العامل كتابة عدم القيام (بجزء كل) إجازاته الاعتيادية لأسباب تشغيلية على أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد عن سنة تالية فإن لم يستغلها وجب دفع مقابل نقدي عن عدد الأيام في نهاية السنة على أساس الأجر الوظيفي" (المادة 72)، حيث أثار ذلك قلق ومخاوف العاملين بشأن رصيد الإجازات المُرحل من سنوات سابقة، حيث يتطلب الأمر إشارة واضحة إلى حق العاملين في استنفاذ هذا الرصيد أو الحصول على المقابل النقدي له.كما أن ما نصت عليه المادة 73 من مشروع اللائحة من أنه "يجوز للشركة استدعاء العامل من إجازته السنوية لمصلحة العمل" لا يخالف قانون العمل في المادة 48 منه فقط، وإنما يخالف كافة الأعراف والثوابت حيث ينبغي أن يحصل العامل على إجازة لمدة ستة أيام متصلة أيًا ما يكن من أمر.وأغفل مشروع اللائحة ما نص عليه قانون العمل في شأن الإجازات المرضية، حيث يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه".