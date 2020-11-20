رفض عمالي لـ«اللائحة الموحدة».. وقيادات: تخالف قانونيّ العمل والتنظيمات النقابية
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:26 م
دعاء جابرطباعة
أثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام، ردود أفعال غاضبة ورافضة لما جاء بتلك اللائحة، حيث أبدت اللجان النقابية تخوفها من تأكيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على إلغاء الإثابات، والمكافآت، والأجور المتغيرة، وأي حوافز أخرى تدفع حاليا، على أن تستبدل بنسبة 16% من صافي ربح الشركة مقسمة على الموظفين بنسبة 8-10% لقطاعات الإنتاج والمبيعات والتسويق، ونسبة 3-4% للقطاعات الداعمة، ونسبة 3-4% للإدارات العليا، وهو ما فسره النقابيون بأنها سياسة ربط الأجر بالإنتاج، مؤكدين أن هذه السياسية لا يجوز تطبيقها إلا في ظل تنفيذ خطط التطوير بكافة جوانبها، حتى تحقق الشركات الأرباح.
وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن اللجان النقابية راجعت المواد التي جاءت باللائحة وأعطت انطباعاتها عنها، وأوجه القصور فيها في مذكرة رسمية لوزير قطاع الأعمال، مؤكدا أنه ليس من المعقول أن توجد لائحة موحدة لعدد من القطاعات المتباينة والمختلفة.
وأضاف الجمل لـ"الدستور"، أن وضع اللوائح مرتبط بالمواد الموجودة في القوانين والدستور، ومن ثم كان لا بد من أن تتم مشاركة اللجان النقابية في وضع تلك اللوائح، وليس كما حدث بوضعها اللائحة كاملة من قبل وزارة قطاع الأعمال ثم عرضها على اللجان لإبداء رأيها فيها، مؤكدا أن ذلك مخالف لقانوني العمل والتنظيمات لنقابية.
وأكد الجمل، أنه يمكن أن تضع الوزارة بعض الأطر العامة التي تتماشى مع شركات جميع القطاعات، ولكن لا بد من وجود لائحة خاصة داخل كل شركة بما يتناسب مع طبيعة العمل فيها.
من جانبه قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن هناك اجتماعا سيتم عقده الأحد المقبل بين قيادات اتحاد العمال، للوقوف على آخر مستجدات اللائحة الموحدة، والوقوف على الإيجابيات الموجودة بها وأوجه القصور فيها، مشيرا إلى أن رؤيتهم تهدف إلى الحفاظ على استقرار العمل، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوزان في علاقات العمل طبقا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية، ومشيرا أن رؤية اللجان النقابية تطالب بمزايا جديدة، مع عدم الانتقاص من الحقوق الموجودة في اللائحة الحالية.
فيما أشارت دار الخدمات النقابية في تقرير سابق لها، إلى أنه من أسباب عدم قبول اللائحة هو ما جاء بها بشأن مواعيد العمل والإجازات، حيث نصت المادة 67 من مشروع اللائحة على أن "يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته ومواعيده بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها، على ألا تزيد عن 48 ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة القوانين والقرارات السارية"، كما يحدد قواعد وشروط صرف مقابل تشغيل العاملين لساعات عمل إضافية، ومخالفة ذلك للمادة 80 من قانون العمل فيما تنص عليه من "عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، حيث لا ينبغي وفقًا لهذا القانون ألا تزيد ساعات العمل الأسبوعية في المنشآت الصناعية عن 42 ساعة أسبوعيًا".
كما نصت المادة 69 من مشروع اللائحة على أنه "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل عن يوم الراحة الأسبوعية وكذا عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة، ويجوز تشغيل العامل خلالها بأجر مضاعف إذا تطلبت حاجة العمل ذلك أو يمنح العامل أيامًا عوضًا عنها"، ومخالفة ذلك النص أيضًا أحكام المادة 85 من قانون العمل فيما نصت عليه من أنه "إذا وقع التشغيل يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي"، أي أن العامل يستحق حال تشغيله يوم الراحة-أجر اليوم مضاعفًا فضلًا عن يوم راحة آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، فإذا لم يُمنح يوم راحة آخر استحق مثلي أجر اليوم مضافًا لأجره، حيث إن يوم الراحة مدفوع الأجر أصلًا.
ونص مشروع اللائحة على أنه "لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بهذه اللائحة إلى سنوات تالية لها إلا في حالة طلب إدارة الشركة باعتماد من العضو المنتدب التنفيذي من العامل كتابة عدم القيام (بجزء كل) إجازاته الاعتيادية لأسباب تشغيلية على أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد عن سنة تالية فإن لم يستغلها وجب دفع مقابل نقدي عن عدد الأيام في نهاية السنة على أساس الأجر الوظيفي" (المادة 72)، حيث أثار ذلك قلق ومخاوف العاملين بشأن رصيد الإجازات المُرحل من سنوات سابقة، حيث يتطلب الأمر إشارة واضحة إلى حق العاملين في استنفاذ هذا الرصيد أو الحصول على المقابل النقدي له.
كما أن ما نصت عليه المادة 73 من مشروع اللائحة من أنه "يجوز للشركة استدعاء العامل من إجازته السنوية لمصلحة العمل" لا يخالف قانون العمل في المادة 48 منه فقط، وإنما يخالف كافة الأعراف والثوابت حيث ينبغي أن يحصل العامل على إجازة لمدة ستة أيام متصلة أيًا ما يكن من أمر.
وأغفل مشروع اللائحة ما نص عليه قانون العمل في شأن الإجازات المرضية، حيث يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه".
وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن اللجان النقابية راجعت المواد التي جاءت باللائحة وأعطت انطباعاتها عنها، وأوجه القصور فيها في مذكرة رسمية لوزير قطاع الأعمال، مؤكدا أنه ليس من المعقول أن توجد لائحة موحدة لعدد من القطاعات المتباينة والمختلفة.
وأضاف الجمل لـ"الدستور"، أن وضع اللوائح مرتبط بالمواد الموجودة في القوانين والدستور، ومن ثم كان لا بد من أن تتم مشاركة اللجان النقابية في وضع تلك اللوائح، وليس كما حدث بوضعها اللائحة كاملة من قبل وزارة قطاع الأعمال ثم عرضها على اللجان لإبداء رأيها فيها، مؤكدا أن ذلك مخالف لقانوني العمل والتنظيمات لنقابية.
وأكد الجمل، أنه يمكن أن تضع الوزارة بعض الأطر العامة التي تتماشى مع شركات جميع القطاعات، ولكن لا بد من وجود لائحة خاصة داخل كل شركة بما يتناسب مع طبيعة العمل فيها.
من جانبه قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن هناك اجتماعا سيتم عقده الأحد المقبل بين قيادات اتحاد العمال، للوقوف على آخر مستجدات اللائحة الموحدة، والوقوف على الإيجابيات الموجودة بها وأوجه القصور فيها، مشيرا إلى أن رؤيتهم تهدف إلى الحفاظ على استقرار العمل، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوزان في علاقات العمل طبقا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية، ومشيرا أن رؤية اللجان النقابية تطالب بمزايا جديدة، مع عدم الانتقاص من الحقوق الموجودة في اللائحة الحالية.
فيما أشارت دار الخدمات النقابية في تقرير سابق لها، إلى أنه من أسباب عدم قبول اللائحة هو ما جاء بها بشأن مواعيد العمل والإجازات، حيث نصت المادة 67 من مشروع اللائحة على أن "يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته ومواعيده بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها، على ألا تزيد عن 48 ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة القوانين والقرارات السارية"، كما يحدد قواعد وشروط صرف مقابل تشغيل العاملين لساعات عمل إضافية، ومخالفة ذلك للمادة 80 من قانون العمل فيما تنص عليه من "عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، حيث لا ينبغي وفقًا لهذا القانون ألا تزيد ساعات العمل الأسبوعية في المنشآت الصناعية عن 42 ساعة أسبوعيًا".
كما نصت المادة 69 من مشروع اللائحة على أنه "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل عن يوم الراحة الأسبوعية وكذا عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة، ويجوز تشغيل العامل خلالها بأجر مضاعف إذا تطلبت حاجة العمل ذلك أو يمنح العامل أيامًا عوضًا عنها"، ومخالفة ذلك النص أيضًا أحكام المادة 85 من قانون العمل فيما نصت عليه من أنه "إذا وقع التشغيل يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي"، أي أن العامل يستحق حال تشغيله يوم الراحة-أجر اليوم مضاعفًا فضلًا عن يوم راحة آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، فإذا لم يُمنح يوم راحة آخر استحق مثلي أجر اليوم مضافًا لأجره، حيث إن يوم الراحة مدفوع الأجر أصلًا.
ونص مشروع اللائحة على أنه "لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بهذه اللائحة إلى سنوات تالية لها إلا في حالة طلب إدارة الشركة باعتماد من العضو المنتدب التنفيذي من العامل كتابة عدم القيام (بجزء كل) إجازاته الاعتيادية لأسباب تشغيلية على أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد عن سنة تالية فإن لم يستغلها وجب دفع مقابل نقدي عن عدد الأيام في نهاية السنة على أساس الأجر الوظيفي" (المادة 72)، حيث أثار ذلك قلق ومخاوف العاملين بشأن رصيد الإجازات المُرحل من سنوات سابقة، حيث يتطلب الأمر إشارة واضحة إلى حق العاملين في استنفاذ هذا الرصيد أو الحصول على المقابل النقدي له.
كما أن ما نصت عليه المادة 73 من مشروع اللائحة من أنه "يجوز للشركة استدعاء العامل من إجازته السنوية لمصلحة العمل" لا يخالف قانون العمل في المادة 48 منه فقط، وإنما يخالف كافة الأعراف والثوابت حيث ينبغي أن يحصل العامل على إجازة لمدة ستة أيام متصلة أيًا ما يكن من أمر.
وأغفل مشروع اللائحة ما نص عليه قانون العمل في شأن الإجازات المرضية، حيث يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه".