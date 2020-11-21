تضافر الجهود الحكومية والشعبية يقود الغردقة إلى موسوعة «جينيس»

◄ أفكار "خارج الصندوق"

◄ مبادرة "مصر جميلة"

◄ حوافز حكومية

جاء تحقيق مدينة الغردقة رقمًا قياسيًا في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بتسجيل أكبر مسطح زجاجى عائم تحت الماء، والذي تبلغ مساحته 32 مترًا مربعًا، بطول 8 أمتار، وبعرض 4 أمتار داخل أحد المراكب لكونه أول قارب يحتوى على أكبر مسطح زجاجى فى العالم لرؤية الأسماك والشعاب المرجانية، والذي يمثل تنشيطًا فعالًا للسياحة المصرية، دليلًا واضحًا على أن هناك جهودًا مضنية تقوم بها الدولة متمثلة في حكومتها من أجل تنشيط السياحة والترويج لمحافظات مصر داخليًا وخارجيًا.وفي هذا التقرير نستعرض جهود الدولة من أجل إعادة السياحة بل وتنشيطها، وتفردها عالميًا على الرغم مما يعانيه العالم من تداعيات جائحة "كورونا".ففي تصريح لرئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف أكد من خلاله أن الهيئة تعمل على تجهيز الخطة الترويجية لمصر، موضحًا أنها ستكون خطة مكثفة نظرًا لكونها تأتي في فترة أزمة فقد يصل العمل الترويجي بها إلى ثلاثة أضعاف الأعمال الترويجية العادية.وكان التفكير خارج النطاق من خلال أنشطة ترويجية وتسويقية مختلفة هو أحد المقاصد التي أشار إليها رئيس الهيئة لتنشيط السياحة، موضحًا أن هذه النشاطات تتم بالتعاون مع العديد من شركات الطيران والسياحة، وذلك فضلًاعن تحديد أسواق وحملات متخصصة.ومن بين تلك الوسائل التي أشار إليها رئيس الهيئة أيضًا، هو التحرك المكثف على الأرض مع منظمى الرحلات في الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الترويجية باستخدام السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى، لافتًا كذلك إلى أن الهيئة تطلق كل يوم مساء زيارة افتراضية جديدة لموقع أثري جديد فى مصر، وهو ما يعد أحد وسائل الجذب السياحي.وفضلًا عن تنشيط السياحة فكان لزامًا أن تعمل وزراة السياحة في هذا التوقيت الذي يمر العالم فيه بجائحة كورونا، على طمأنة السياح باتخاذ مصر كافة الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، من خلال التأكيد على تطهير وتعقيم الفنادق والمناطق السياحية، وكذا التأكيد على السياح أنه فور عودة الحركة لا داعى للقلق فمصر مقصد سياحى آمن، وهو ما أشار كذلك إليه رئيس هيئة تنشيط السياحة بأنه يطبق بالفعل بالتعاون مع قطاع الشركات والفنادق.وتأتي بين أبرز سبل تنشيط السياحة في جميع محافظات الجمهورية تلك المبادرة التي أطلقتها غرفة شركات السياحة، وهي مبادرة "مصر جميلة" والتي تهدف إلى إظهار أوجه الجمال المختلفة بكافة أنحاء مصر ومقاصدها السياحية وذلك بمقصد المساهمة في تنشيط السياحة بها.فقد تضمنت مبادرة "مصر جميلة" تنظيم مسابقة لأفضل 10 صور عن المناطق السياحية والأثرية والتنموية المختلفة بمصر، وتم تفعيل تلك الصور من خلال هاشتاج "اتصور_كأنك_في_أوروبا" الذى تصدر وسائل التواصل الاجتماعي لفترة كبيرة لاستقبال جميع الصور المشاركة، للاختيار من بينها أفضل 10 صور تعبر عن جمال المعالم المصرية، وتقديم جوائز لأفضل صور فائزة بالمسابقة.ليتم نشر الأعمال المختارة للتصويت العام من قبل الجمهور على صفحة الغرفة الرسمية.وعن تلك المبادرات أكد باسم حلقة، النقيب العام للسياحيين في تصريح له أنها تأتي جميعًا بهدف التنشيط والترويج لما يصب في صالح السياحة المصرية، كما تساعد في أن تأتي مصر كمقصد هام للسياح، مطالبًا بعدم اقتصار اللغة المستخدمة في تلك المبادرات على اللغة العربية، فيجب حسب وصفه أن تضم أعدادًا كبيرة من اللغات الأجنبية الأخرى، ليسهل فهمها عند الأسواق السياحية للدول المستهدفة مؤكدًا على ضرورة توالي المبادرات التي تشبه مبادرة مصر جميلة من أجل تحقيق تنشيط السياحة المأمول.الجدير بالذكر أن الدولة متمثلة في الحكومة قدمت العديد من الحوافز لمنظمى الرحلات السياحية إلى المحافظات السياحية المصرية، وذلك في ضوء هدفها استعادة السياحة بل وتنشيطها أيضًا، وذلك من خلال تعاون العديد من وزاراتها.وأبرز تلك الحوافز تمثلت في عدة نقاط، يأتي بينها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر الماضي، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر الماضي.كذلك منحت وزارة البترول تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد.كما منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.ومنحت كذلك تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.أما وزارة السياحة والآثار فقدمت تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.وفي تصريح "للدستور" أكد الخبير السياحي مصطفى فرج أن شركات السياحة تقوم ببعض الدعاية المحدودة لبرامج زيارة مصر من أجل تسويقها، وهو ما وصفه بغير الكافية إذ أن الشركات تحتاج إلى تضافر عدة جهود من أجهزة الدولة معها لتنفيذ إعلانات كبيرة تليق بمصر وبالبرامج التي تنفذ بها ولتكون عامل جذب عال للسياح، موضحًا أن تنفيذ الإعلانات الضخمة يحتاج من التكاليف التي لا تقدر معظم الشركات السياحية على توفيرها.