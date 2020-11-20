استئناف أعمال إنشاء مدرسة الطود الزراعية بالأقصر

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلا عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالأقصر، أعمال استئناف تنفيذ مدرسة الطود الزراعية بمدينة الطود، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم.وأوضح المهندس محمود فراج، أنه تم بدء العمل في تنفيذ استكمال المباني الإنشائية لمدرسة الطود الزراعية من بداية شهر نوفمبر الجاري بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمد محمود رزق، أن مدرسة الطود الزراعية تقام على مساحة 20 فدانا وتتكون من مبنى للفصول الدراسية بمعدل 32 فصلا و15 ملحقا كمعمل ألبان وتربية منحلية وتربية حيوانات وصوب زجاجية وصوب خشبية وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر وجراج للسيارات ومصلى، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال في شهر مارس 2021 المقبل.