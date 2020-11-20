صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

أعلن مجمع اللغة العربية عن تولي الدكتور صلاح فضل، أستاذ النقد الأدبي، رئاسته بدلًا من حسن الشافعي، في القرار الذي أصدره وزير التعليم العالي أمس.وذكر المجمع، في بيان نشره على صفحته الشخصية: "ورد أمس إلى السيد الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة أ.د. عبدالحميد مدكور قرار من السيد وزير التعليم العالي أ.د. خالد عبدالغفار، يتضمن تكليف السيد أ.د. صلاح فضل "عضو المجمع، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة عين شمس" بالقيام بعمل رئيس المجمع لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الصحيحة لتعيين رئيس جديد للمجمع".