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اقتصاد

«عثمان» يؤكد أهمية ريادة الأعمال بالقطاع العقاري مع ربطها بالتكنولوجيا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:25 م
المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان
دعاء أبو العزم
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أكد المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ICSB، أهمية ريادة الأعمال في القطاع العقاري مع ربطها بالتكنولوجيا في هذا المجال، لتطوير صناعة الاستثمار العقاري والتشييد والبناء، وأن هذا القطاع قطاع واعد ويمثل 150 مليار دولار.

وأضاف - خلال ندوة دور ريادة الأعمال في التطوير العقاري والتشييد والبناء - التي عقدت ضمن فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع أسوان، والتي ينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر- أن هناك مئات الفرص أمام رواد الأعمال للاستثمار في التكنولوجيا العقارية والتشييد والبناء ما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي والكبير، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.

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