جورجيا تصدق رسميًا على فوز بايدن بعد إعادة الفرز يدويًا

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن ولاية جورجيا تصدق رسميا على فوز جو بايدن بعد إعادة الفرز يدويا، وفقا لما ذكرته فضائية العربية.وكان سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، قال في وقت سابق، إن الفائز بولاية جورجيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية هو الرئيس المنتخب جو بايدن.ونفى رافينسبيرغر لوسائل إعلام أمريكية تقديم حملة الرئيس دونالد ترامب أي أدلة تثبت وجود مخالفات مهمة في فرز الأصوات.ومن المتوقع أن تصدق الولاية على نتائج الانتخابات، الجمعة، بعد أن جرى فوزها لمرتين إحداها بشكل يدوي.وبهذا يصبح بايدن رسميًا أول مرشح ديمقراطي يفوز في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية الجنوبية منذ ما يقرب من 3 عقود، على الرّغم من مزاعم منافسه الجمهوري دونالد ترامب بأنّ الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.