رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

غرامات وسحب ترخيص.. عقوبة مخالفة قرار تنظيم مواعيد غلق المحلات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:56 م
غلق المحلات
غلق المحلات
نوران إمام
طباعة
في إطار مجهودات الدولة في إعادة ضبط الشارع المصري والحد من التكدس المروري، قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإصدار قرار بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والورش والمولات التجارية، موضحًا على أنه سيتم تنفيذ القرارات اعتبارا من الأول من ديسمبر القادم لـ2020.

وأكد "شعراوي" أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وذكر وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التشديد على المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها والتي بدورها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق.. بالإضافة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وتوضح "الدستور" العقوبة لمن يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والتي تنص عليها المادة (25) من القانون: "من يخالف مواعيد الغلق سيعرض المنشأ للغلق وسحب الرخصة منه"، بالإضافة لنص قانون الطوارئ والذي بدوره ينص على فرض غرامة بقدر 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدة معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحبة صورة المطر: «عندي الضغط والسكر وعملت عمليتين في عيني»

زوجة سفاح الجيزة فور رؤيته: «نزلت تشتري لبن ومرجعتش من 5 سنين»

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

الصور

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

الأكثر قراءة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

وزير التعليم يكشف حقيقة إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

متى تصبح زيادة الوزن أمرًا غير مقلق صحيًا؟

العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

غدًا.. إطلاق القمر الصناعي «سنتينل- 6أ» لقياس ارتفاع المحيطات

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

أطفال سيناء فى ضيافة الخديوى إسماعيل بمتحف المركبات الملكية

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

«مطر ناعم في خريف بعيد».. حينما يغرق الشعراء في قطرات تسقط من السماء

«قصة صورة» لنجيب محفوظ تكشف موقفه من الوحدة المصرية السورية