«وشبكة العشرة».. مفردات الحلف فى الحارة المصرية

وحياة مين جمعنا من غير ميعاد.



وحياة الخوة.



وحياة الليل ومساه.



وحياة الشاذلى.



ودمى يتصفى زى الشاى دة.



ورحمة الميتين.



وشرف أمي.



والنعمة الشريفة.



وشبكة العشرة دول، عبارة مصرية خالصة تقال بقصد الحلف، يقولها الحالف وهو يُشبك كفه في كف الشخص المجاور له والذي يريد أن يحلف له بأنه صادق، والعشرة هم العشرة أصابع فى كفيهما، وتقال وكأنها يمين، وتعادلها أيضًا في شبك الكفين عبارة عهد مين ده حيث يقولها الاول الثانى وهو يمد له يده بالسلام فيقوم الثانى بوضع كفه فى كفه ويقول عهد ربنا، ليس هاتين العبارتين فقط اللتين يستخدمها فى الحلف فى الحارة المصرية بل هناك عبارات أخرى نستعرضها فى السطور التالية.وهو حلف بالله ولكن بطريقة غير مباشرة، فهو يحلف بالله الذى جمعهما فى هذه الجلسة بدون موعد محدد.والخوة هى اختصار لكلمة الأخوة التي تعنى المودة والمحبة التى لا يمكن نكرانها أو جحودها.اذا كان الحوار المختلف عليه والذى يشك فى أحد الطرفين فى أخيه إذا كان الوقت ليلا يقول الشخص المشكوك فيه والذى يريد أن يبرأ ذمته وحياة الليل ومساه.والشاذلى هنا ليس المقصود به أبى الحسن الشاذلى القطب الصوفى الشهير، بل مقصود به الشاى، نعم الشاى وفى الحقيقة بحثت عن سر تسمية الشاي بالشاذلى ولم اجد رابطا بينهما. ولا أرى أن الشاى يستحق الحلف به من دون الله سبحانه وتعالى.هى عبارة أيضا يحلف فيها الشخص بأنه لو كان كاذبا لجعل الله دمه يسيل منه. ويشبه دمه الشاى.وتنبثق من هذا الخلف عدة مفردات كل يحلف بميته وخاصة فى الصعيد فمنهم من يحلف براس أبيه ومن يخلف بامه أو بأخيه.جاءت هذه العبارة على لسان الفنان الراحل فريد شوقى حتى أنه اشتهر بها وصارت واحدة من لزماته فى السينما.هى أيضا واحدة من العبارات المصرية الخالصة، وهى حلف بالنعمة والنعمة هنا تكون غالبا رغيف الخبز الذى يضعه الحالف على كفه الأيسر ثم يضع عليه كفه الأيمن ويقول وحق النعمة الشريفة. وأحيانا لا يكون رغيف الخبز فى كفه ولكن تتداعى صورته في ذهن المستمعين.