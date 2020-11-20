اقتصاد روسيا ينكمش 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نزل 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك بعد انخفاض ثلاثة بالمئة في سبتمبر.وأضافت الوزارة أن الانكماش الاقتصادي يعود بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة، مبينة أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى أكتوبر بلغ 3.6 بالمئة.وعدلت الوزارة قراءة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر من 3.3 بالمئة في قراءة الشهر الماضي.