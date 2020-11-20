جورجيا.. القبض على محتجز الرهائن وسط العاصمة

تمكنت أجهزة الأمن الجورجية من اعتقال شخص احتجز، اليوم الجمعة، رهائن في شركة مالية وسط العاصمة تبليسي.وأكدت الشرطة أن العملية الأمنية توجت باعتقال الجاني وتحرير جميع الرهائن دون وقوع إصابات، فيما نشرت وسائل إعلام لقطات توثق خروج المحتجزين من المبنى، حسبما أفادت روسيا اليوم.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت السلطات الجورجية أن رجلا مسلحا اقتحم مقر الشركة المالية التي تحمل اسم MBC واحتجز تسع رهائن فيها.وطوقت الشرطة المنطقة وأطلقت عملية أمنية استغرقت خمس ساعات.