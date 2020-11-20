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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: إصابات كورونا تصل لـ02ر1 مليون

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:36 م
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 02ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدينة مكسيكو سيتي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى وفاة 100104 أشخاص في البلاد بسبب الإصابة بالفيروس، بينما تعافى 766361 شخصا من مرض كوفيد 19- الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقد مر حوالي 38 أسبوعًا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في المكسيك.

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