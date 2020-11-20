المكسيك: إصابات كورونا تصل لـ02ر1 مليون

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 02ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدينة مكسيكو سيتي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى وفاة 100104 أشخاص في البلاد بسبب الإصابة بالفيروس، بينما تعافى 766361 شخصا من مرض كوفيد 19- الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.وقد مر حوالي 38 أسبوعًا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في المكسيك.