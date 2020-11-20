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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد أمريكى ينشر رسالة العرب لـ«بايدن»: «الإرهابية» تهدد الجميع.. وعودتها خطر كبير

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:05 م
بايدن
بايدن
نيفين أشرف
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واصل معهد «جيتستون» الأمريكى حلقاته المتتالية التى تسلط الضوء على تحذيرات العرب والدول الإسلامية من تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية، التى لم تعد مقتصرة فقط على دول الشرق الأوسط، وإنما امتد خطرها ليطال دول أوروبا والعالم أجمع.
وفى أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التى شهدتها مدن أوروبا، خاصة فرنسا والنمسا، نشر المعهد الأمريكى سلسلة من التقارير الدولية التى رصد خلالها أبرز الرسائل التحذيرية الموجهة من قِبَل العرب إلى دول الغرب، سواء فى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع وجود إدارة جديدة للبيت الأبيض فى عهد الرئيس جو بايدن.
وفى آخر تقرير نشره المعهد على موقعه الإلكترونى حول هذا الشأن، أشار إلى تحذيرات مصر والمملكة العربية السعودية من دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وما تتمخض عنه من جماعات إرهابية متطرفة تنشر الفوضى فى البلاد، معتبرًا التحذيرات رسالة واضحة موجهة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.
ونوه التقرير إلى بيان هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية، الصادر بتاريخ ١٠ نوفمبر الجارى، والذى حذر فيه من جماعة الإخوان، وسط مخاوف متزايدة فى بعض الدول العربية من أن إدارة «بايدن» قد تعود إلى سياسة الرئيس السابق، باراك أوباما، فى تمكين واسترضاء الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن التحذير السعودى حظى بتأييد فورى من دار الإفتاء المصرية، وعدد من الكتَّاب المصريين البارزين والمحللين السياسيين.
وذكر أن جماعة الإخوان، التى هنأت «بايدن» على فوزه المثير للجدل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تأمل أنه إذا أصبح رئيسًا أمريكيًا جديدًا، فلن يصنف الجماعة على أنها منظمة إرهابية.
وقالت هيئة كبار العلماء السعودية، فى بيان شديد اللهجة، إن «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية ولا تمثل القيم الحقيقية للإسلام، بل جماعة منحرفة تقوض التعايش داخل الأمم وتثير الفتنة والعنف والإرهاب وتسعى لتحقيق أهدافها الحزبية وتحاول الاستيلاء على المزيد من السلطة لنفسها تحت غطاء الدين.
وأشار معهد «جيتستون» إلى دعم دار الإفتاء المصرية الكامل بيان هيئة كبار العلماء السعوديين ضد جماعة الإخوان، وقولها إن الجماعة الإرهابية «تسعى دائمًا إلى تقسيم المجتمعات ونشر الفوضى وتحريض المواطنين على الشغب والانخراط فى العنف»، وهو ما اعتبره المعهد الأمريكى رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكى «بايدن» على ما يبدو.
ورأى المعهد الأمريكى أن الرسالة التى يوجهها العديد من المحللين والكتَّاب السياسيين العرب إلى «بايدن» والديمقراطيين هى: «لا نريد العودة إلى الأيام السيئة حين انحازت إدارة أوباما إلى الجماعات الإرهابية».
وفى ختام التقرير، شدد المعهد الأمريكى على أن العرب مصممون على منع المتطرفين من العودة إلى السلطة فى مصر، أو رفع رءوسهم فى الدول العربية الأخرى، مضيفًا: «يبقى أن نرى ما إذا كانت الإدارة الأمريكية المستقبلية ستتعاون فى هذا الجهد أم لا؟».

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