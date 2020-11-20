المكسيك تواجه تحديات في توزيع جرعات لقاح كورونا

قال وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا، على تويتر اليوم الجمعة. إن بلاده كانت توزع ما يصل إلى 10ملايين جرعة من اللقاحات شهريا في الماضي، لكنها الآن تحتاج إلى توزيع ما إجماله 200 مليون جرعة لقاح للتصدي لجائحة كوفيد- 19.وتابع هيريرا، أنه انضم إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم خلال المساء.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أضاف الوزير المكسيكي، أن مرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا، سيتسبب في زيادة الدين العالمي.واستكمل "يتعين علينا بناء استراتيجيات لدول ذات دخل متوسط مثل المكسيك، إذ تشكل معا، 75 بالمئة من سكان العالم".