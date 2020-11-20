«قائدا على مثال موسى».. تدريب لـ«الشباب الإيبارشي» بسوهاج

نظمت لجنة الشباب الإيبارشي بسوهاج تحت إشراف الأب بولس ميخائيل والأب ولسن والدكتور ماجد حشمت مسؤولي لجنة الشباب فعاليات التدريب الثاني لإعداد وتدريب القادة، وذلك تحت شعار "قائدًا على مثال موسى".أقيمت فعاليات الندوة في الفترة من 19-20 نوفمبر الجاري، بمبنى الخدمات بكنيسة السيدة العذراء بقرية الشيخ زين الدين، تضمنت الندوة بعض المحاضرات والتدريبات مع الخادم المهندس علاء إسحق.يأتي ذلك تحت رعاية وحضور صاحب النيافة الأنبا يوسف أبوالخير المدبر البطريركى لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.