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محمد عبد العزيز يكتب: طبيب القلوب.. الملاك المحبوب

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:49 م
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
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لى صديق شاب حكى لى- ذات يوم- أن حلمه وحلم والده أن يدرس الطب، وأن يعود يومًا من كل أسبوع إلى قريتهم الأم الكائنة بأحد مراكز محافظة المنوفية، ليفى بنذر قطعه على نفسه بمساعدة فقراء قرية والده من المرضى والمعوزين.
بعد أن اجتاز صديقى الشاب الشهادة الثانوية بتفوقٍ اعتاد عليه خلال مسيرته التعليمية، التحق بكلية الطب، وكنت أترقب هل سيفى صديقى الشاب بعهده ووعده بعد التخرج، أم أنه سينشغل بجمع المال كما هو حال معظم أبناء مهنته، بل وغالبية أبناء جيله؟.. المهم، تابعت أخباره لِمامًا- بعد أن باعدت بيننا الأيام- وذات يوم، وأنا أسأل عنه سؤالى الروتينى المعتاد، أخبرنى أصدقاء مشتركون بأنه تخرج بتفوق فى قسم جراحة القلب.
كدتُ أسألهم: وهل سيفى صديقنا الطبيب الشاب بعهده الذى قطعه على نفسه أمامنا ذات يوم؟ ولكننى قلت: فلنترك له الفرصة ليحدد توجهه دون تدخل أو ضغوط، والتقيت به يومًا وكدت أسأله، لكنه بادرنى بالقول: جاءت الفرصة لأتتلمذ على يد «البروف».. سألته: عمّن تتكلم؟ فأجابنى على الفور: «هو لقب لشخص واحد فى الأوساط الطبية، ولا ينبغى لأحدٍ أن يُلقَب به إلا هو، إنه البروفيسور السير مجدى يعقوب».. حينها نسيت أن أذكّره بقسَمه أن يرعى المعوزين من أبناء قريته، فقد قلت لنفسى: هذا الشاب النابه- الذى أضعه فى منزلة ابنى- هل كان له أن يفوت فرصة كهذه ليفى بعهد قديم؟، ودون تفكير طويل تيقنت من عبقرية هذا الشاب، بل وتثبت من نبله أيضًا، فقد قرر صديقى بذكاء أن يوسع دائرة عطائه ليكون محيطها مصر بأكملها، وليس مجرد قرية صغيرة فى ريف مصر.
هذا الشاب وأمثاله من كل فريق عمل الدكتور مجدى يعقوب شباب عباقرة، لم تجرفهم أحلام الشهرة فى العاصمة، ولم تلوث براءتهم شهوة المال، ولم يسلموا أنفسهم لبريق الأضواء، إنهم كأستاذهم «البروف» فيهم شىء من عبقريته، ولديهم بعض من إنسانيته، ولأنهم يتمتعون بطموح الشباب، فقد مضوا إليه- فى صرحه الطبى فى أقصى جنوب مصر- ليأخذوا عنه حكمة الشيخ الذى صقلته الأيام، ومنحته التجارب مهارة المحترف صاحب الموهبة، فصار قدوة لأمثالهم من النوابغ.
الدكتور مجدى يعقوب، الذى احتفل هذا الأسبوع- واحتفلت معه مصر كلها- بعيد ميلاده الرابع والثمانين، نموذج فريد من المصريين الذين حققوا نجاحات مذهلة فى كبرى عواصم العالم، ثم ما لبثوا أن قرروا الوفاء بدين الوطن الأم، فعاد إلى مصر، واختار أن يطلق مشروعه الخيرى الإنسانى العبقرى فى أقصى الجنوب، بعيدًا عن أضواء العاصمة، مبتعدًا- بكامل إرادته- عن بريق الشهرة التى طاردته لعقود، ومتفرغًا لأداء رسالة إنسانية سامية.
لم يفرق الملاك فى أداء هذه الرسالة بين مصرى وآخر، لأى سبب دينى أو دنيوى أو مالى، اختار أن يعمل للإنسانية حتى آخر يوم فى رحلة عطائه، التى ندعو الخالق- عز وجل- أن تمتد لسنوات وسنوات، حتى يتدخل بيده الحانية ويداوى قلوبًا كثيرة آلمتها قسوة الأيام وأضناها جحود البشر.
ومضى الحال على هذا الوضع إلى أن أصاب المرض قلب عزيزٍ لدّى، وتدخل أكثر من طبيب بمشرطه لمداواته، وتكرر الأمر لمرتين، وفى الثالثة ألهمنى الله أن أتذكر صديقى الطبيب الشاب، فاتصلت به على الفور، وطلب أن أرسل له كل الأشعة والتحاليل وتقارير الأطباء، وحرص على أن يؤكد لى أنه كان ينوى أن يوجهنى لصديق أو زميل له فى القاهرة، ولكنه حين وجد أن الحالة تستدعى أن تعرض على «البروف» لصعوبتها، فعل.
وظللنا نترقب إلى أن هاتفوا ولى أمر المريض، وحادثوه بالوضع بكل صراحة، ولكن أيضًا بكل لطف، وانتظر الرجل أن يذكروا له قيمة الجراحة وتكاليف الإقامة وسعر الدواء حتى يهيئ نفسه لهذه الأمور، وحين لم يجد الرجل منهم تصريحًا ولا تلميحًا بتلك التفاصيل المهمة فى مثل تلك الأحوال، بادر هو بالاستفسار عن ذلك، فذكروا له أن كل شىء هناك بالمجان!!! ولكن يمكنه أن يتبرع- كغيره من المصريين- بما تجود به نفسه على أرقام الحساب الخاصة بالمركز.. أما المفاجأة الكبرى فكانت أن البروفيسور يعقوب هو من سيجرى الجراحة بيديه، نظرًا لصعوبة الحالة، وحتى يضمن عدم تكرارها مجددًا.
وكتب الله النجاة لعزيزنا على يد هذا الطبيب الإنسان مجدى يعقوب، الذى جعله الله سببًا لسعادة أسرة بكاملها، فكم من القلوب كتب الله لها الشفاء بفضل عبقرية هذا الرجل؟ وكم من الأمهات باتت ليالٍ طوال تدعو ليعقوب بظهر الغيب جزاء ما بذل من جهد من أجل شفاء فلذات أكبادهن؟ وكم من المصريين بات يفخر بأنه من مصر بلد الفراعنة رواد الطب الأوائل والذين توارثوا العبقرية كابرًا عن كابر حتى سلموا سرها لابنهم البار مجدى يعقوب؟ وها هو د. يعقوب- متعه الله بالصحة والعافية- يقوم اليوم بذات الطقس الإنسانى، ويسلم خلاصة تجربته- كأجداده الفراعنة العظام- لصديقى الطبيب الشاب وكل زملائه من نوابغ الأطباء فى مركز يعقوب لطب القلوب.

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