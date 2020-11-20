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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هيئة قناة السويس: الانتهاء من كراكة حسين طنطاوي قريبًا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:09 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أوشكت شركة Royal IHC الهولندية، على الانتهاء من الشكل الخارجي للكراكة حسين طنطاوي، أحدث وأكبر الكراكات بالشرق اللوسط الجاري بناؤها في هولندا؛ لتدعيم أسطول الوحدات البحرية بهيئة قناة السويس.

وقالت هيئة قناة السويس، اليوم، في بيان لها، إن الأسبوع الماضي شهد تركيب المعدات الأساسية في الكراكة وتزويدها بعربة العكاز ولندة الحفار التي تزن 1565 طنًا، وهي واحدة من العمليات شديدة الصعوبة، التي تتطلب درجة عالية من الكفاءة والمهارة والدقة، ما يجعلها إنجازًا يُحسب لكل من قناة السويس وشركة Royal IHC.

وتلائم المواصفات الفنية للكراكة حسين طنطاوي طبيعة العمل في القناة والمشروعات القومية المختلفة في الوقت الحاضر ومستقبلًا، حيث يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

ويبلغ الطول الكلي للكراكة 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، بعمق 7.70 متر، وغاطس 5.50 متر، وإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمال/ الساعة على طول 4 كم.

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