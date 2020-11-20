سارة شريف تكتب: سر الحفرة العميقة

فى الأيام التى يبحث فيها الجميع عن مساحات مفتوحة خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، نزلت كتائب من الجيش الإسرائيلى فى حفرة على بُعد عشرات الأمتار تحت الأرض فى مكان كبير وعميق أشبه بالمدينة الضخمة، هذا المكان يسمى «الحفرة»، ومنها يدير الجيش الإسرائيلى نصف المعارك أثناء القتال.عشرات الكيلومترات من القنوات والممرات ومعبد يهودى وجدران سميكة وخط هاتف واحد يربط «الحفرة» بالعالم الخارجى.«الحفرة» هى المكان الأكثر أهمية بالنسبة للجيش الإسرائيلى، وازدادت أهميته فى الأشهر الأخيرة منذ مقتل أحد عناصر حزب الله فى سوريا، فى هجوم منسوب إلى إسرائيل، حيث قرر الحزب الانتقام، ووجد أن الطريقة المثلى للقيام بذلك هى إطلاق النار على جندى من الجيش الإسرائيلى، مما يضمن أن ينتهى ميزان الإصابات بين الطرفين بـ١: ١، حيث يُظهر حزب الله أمام الجميع تفوقًا استخباراتيًا وتكنولوجيًا.فى الصخور الصلبة لقمة جبل كنعان، فوق صفد على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض، توجد حفرة القيادة التى يغمرها ضوء الفلورسنت، وتمتلئ بالشاشات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والخرائط الكبيرة لمنطقة الحدود الشمالية، قبل أشهر من بدء الاضطرابات فى الحفرة، حيث يشهد المركز السرى اجتماعات كبار الضباط بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، أمير برعام.أولئك الذين يديرون لعبة القط والفأر فى تلك الحفرة هم العشرات من الضباط والجنود، الذين نادرًا ما يخرجون مؤخرًا منها، الحفرة مثل الكازينو، مغلقة لا تدخلها الشمس، ولا يعرفون ما إذا كانت الشمس مشرقة فى الخارج أم أنها قد غربت.يذكر أحد الضباط الذين خدموا فى الحفرة قائلًا: «فى الأسبوع الأول من توتر الجبهة الشمالية قضيت ليالى فى الحفرة، وخرجت لأخذ راحة لمدة يومين، ثم عدت لقضاء ليالٍ أخرى، لم أرَ ضوء النهار لوقت طويل. كنت أشعر بالهلوسة».عند مدخل الحفرة تقف شرطية عسكرية تطلب من القادمين ارتداء أقنعة الوجه، حيث تعتبر التجاويف الجوفية الكثيفة أرضًا خصبة لتكاثر الفيروسات، لذا فهم يحاولون اتباع إرشادات «كورونا»، وبعد قياس درجة الحرارة، يمر القادمون بين أبواب فولاذية ثقيلة ثم ينزلون عدة طوابق فى المصعد إلى بطن الأرض.تم تدشين الحفرة فى أواخر السبعينيات، أطلق عليها منذ ذلك الحين اسم «القصر»، ويوجد نظير لها فى تل أبيب، لكن حفرة «صفد» أكبر وأعمق.الصهاريج والمكاتب والأنظمة المتطورة للحفرة كلها داخل مبانٍ خرسانية، بين المبانى ترك المهندسون قطعًا من الصخور المكشوفة، وكما هو الحال فى الكهوف تحت الأرض، تنتقل تيارات المياه عبر الجدار حتى تختفى فى الأسفل.السؤال الذى يردده رواد الحفرة هو: متى سنخرج للنور؟ حتى ضابط المخابرات، «النقيب ى»، رئيس فرع القيادة الشمالية اللبنانية، يجد صعوبة فى التقييم، وحتى اليوم لا يزال التوتر قائمًا على الجبهة الشمالية، ولا يزال هؤلاء داخل الحفرة.