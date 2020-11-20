حسن شاكوش يطرح أغنيته الجديدة «كله راح» (فيديو)

طرح مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، أغنيته الجديدة «كله راح»، ويشارك فيها عددٌ من مطربي المهرجانات من بينهم على قدورة ونور التوت، وهي من توزيع إسلام ساسو.وقدم شاكوش الأغنية عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومن المنتظر أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا لما حققه شاكشو مؤخرًا في عدد من الأغنيات.على الجانب الآخر، يستعد شاكوش لإحياء حفل بصحبة المطرب عمر كمال في العراق خلال اليومين المقبلين، بينما لديه جولة غنائية في عدد من الدول بعد قرار وقفه عن الغناء في مصر، هو وبعض فناني المهرجانات، من بينهم أوكا وأورتيجا وعمر كمال والفرق الغنائية المختلفة.