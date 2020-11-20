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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: روسيا ملتزمة بدعم سيادة لبنان ووحدته

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوتين
بوتين
وكالات
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التزام بلاده الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته، في رسالة خطية وجهها إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

وتسلم الرئيس عون من السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، رسالة خطية من الرئيس بوتين، بعد ظهر اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكد بوتين في رسالته التزام روسيا الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته، وترحيبها بالجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني فيه.

وأضاف: "تعتمد العلاقات بين روسيا ولبنان على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل.. وأنا مطمئن إلى أن مواصلة التعامل الثنائي البنّاء يتوافق بشكل كامل مع مصالح شعبينا ويعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط".

وتابع بوتين: "يسرني أن أقدم لكم التهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية- عيد الاستقلال".

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