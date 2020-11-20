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سياسي

تعرف على طريقة اقتراع المصريين بالخارج في انتخابات النواب

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:09 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
إسلام نصير
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يبدأ المصريون بالخارج في 124 دولة أجنبية ممن سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من غد السبت، بطباعة بطاقات الاقتراع بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية خلال أيام التصويت، حيث تستقبل لجان الانتخابات بالخارج الخطابات خلال الفترة من السبت 9 صباحا حتى الإثنين 9 مساء من شهر نوفمبر الجاري، وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

تأتي آلية التصويت الصحيحة للمصريين بالخارج وفقًا للخطوات التالية:

- يدخل الناخب المتواجد في الخارج على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصريين بالخارج.

- يقوم بإدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه.

- ويطبع بطاقة الاقتراع وفقًا لدائرة محل إقامته، وإقرار بالتصويت.

- ويبدي الناخب رأيه في بطاقتي الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المقررة للدائرة.

- واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

- يضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات.

- يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بهم إقرار التصويت.

- الأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة في صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت.

- يثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها.

- ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

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