محافظ القاهرة يواصل جولاته بأحياء القاهرة لمتابعة كسح الأمطار

واصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع، لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة برفع تراكمات المياه من أمام مطلع المقطم ومطلع كوبري السيدة عائشة وشارع الفسطاط أمام متحف الحضارات وشارع كورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولي ونفق الزهراء بحي مصر القديمة، ومن نفق معهد أمناء الشرطة بطرة ومن أمام المحكمة الدستورية بحي دار السلام، كما تم رفع تراكمات المياه من أمام منزل كوبري كوتسيكا بحلوان ومن أمام المنصة بحي غرب مدينة نصر، وأعلى كوبري مصطفى النحاس بشرق مدينة نصر.بالإضافة إلى ميدان الألف مسكن وأسفل كوبري المحكمة ومطلع ومنزل كوبري المطار ونفق السلام ومنزل ومطلع كوبري ابن الحكم، وأعلى كوبري أكتوبر الوصلة المعلقة.