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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«نيكولاي ملادينوف» مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:50 م
نيكولاي ملادينوف
نيكولاي ملادينوف
وكالات
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قررت الأمم المتحدة، الجمعة، تعيين نيكولاي ملادينوف، منسقها الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مبعوثًا جديدًا لها إلى ليبيا.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن، الجمعة، باعتزامه تعيين الدبلوماسي البلغاري مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، وسيتولى ملادينوف أيضا قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي البعثة السياسية للأمم المتحدة في البلاد.

ومن غير المتوقع أن يثير المجلس المكون من 15 عضوا أي اعتراضات على هذا الاختيار.

ومن المقرر أن يحل ملادينوف محل الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة، الذي استقال بشكل غير متوقع في مارس بعد عامين ونصف العام من العمل، متذرعًا بأسباب صحية.

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