الحكومة الإثيوبية تعلن السيطرة على بلدتين من قوات تيجراي

قالت الحكومة الإثيوبية، في بيان مساء الجمعة، إن قواتها التي تقاتل المتمردين من إقليم تيجراي بشمال البلاد سيطرت على بلدتي أكسوم وأدوا، وتتقدم صوب بلدة أديجرات، على بعد 116 كيلومترا من ميكيلي، عاصمة الإقليم.وقال البيان: "استسلم كثيرون من مقاتلي المجلس العسكري"، ولم يتسن الحصول على تعليق من مقاتلي تيجراي.