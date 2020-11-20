رياض المالكي: ضم أراضي المستوطنات لإسرائيل جريمة حرب

قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توسيم منتجات المستوطنات على أساس أنها منتجات إسرائيلية إقرار رسمي أمريكي بضم أراضي المستوطنات لإسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تستدعي تحركا فوريا على الصعيد الدولي، ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة، على اعتبار أنها جريمة وجب معاقبة المسئولين عنها.واعتبر المالكي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم- أن الإعلان تتويج لسياسة نتنياهو الهادفة لضم المستوطنات وبالتالي الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، كتطبيق حرفي لـ"صفقة القرن".