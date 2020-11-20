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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفيرة كندا ببيروت: ندعم الجيش اللبناني ونأمل في تشكيل الحكومة الجديدة قريبا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:44 م
زينة عكر
زينة عكر
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أكدت سفيرة كندا لدى لبنان شانتال تشيستني، دعم بلادها للبنان في مختلف المجالات، لاسيما القوات المسلحة اللبنانية، معربة عن أملها في أن تتشكل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال استقبال نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر للسفيرة الكندية في بيروت، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة والمساعدات التي قدمتها كندا إلى المتضررين جراء انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي.

بدورها، أكدت وزيرة الدفاع اللبنانية أن العمل مستمر للنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي في ظل وباء كورونا، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

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