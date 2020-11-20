النمسا تطالب بدعم جهود حماية حقوق 2.3 مليار طفل حول العالم

طالبت النمسا المجتمع الدولي بمزيد من التعاون لحماية حقوق 2.3 مليار طفل حول العالم وتأمين مستقبل أفضل لهم.وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية- اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للطفل- إن العالم مطالب بتكثيف الجهود لحماية الأطفال ضد العنف ورعاية حقوق الطفل في السجون.وأشار البيان إلى التزام النمسا بتوجيه التمويل اللازم لحماية الأطفال الذين يحتاجون للرعاية، وعلى سبيل المثال دعم مشاريع لتحسين ظروف المعيشة للأطفال في إثيوبيا وسوريا.